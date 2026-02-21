Ричмонд
Защитник сборной США Веренски — о матче с Канадой: «Это та вывеска, которую все хотели»

Защитник сборной США Зак Веренски поделился ожиданиями от финального матча мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

22 февраля американская команда встретится со сборной Канады.

«Это та вывеска, которую все хотели. Теперь, когда мы наконец здесь, мы можем переключить наше внимание на Канаду. Это определенно мотивирует нас. Мы говорили об этом. Мы прекрасно это осознаем. Не думаю, что это давление. Это весело. Это захватывающе», — цитирует 28-летнего американца ESPN.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований, медали и итоги 14-го дня.