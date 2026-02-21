Увидим ли мы финал мечты на Олимпиаде? Канаде нужно меняться — пока США ярче и современнее

Хоккейный турнир Олимпиады пришел к закономерному финалу — в матче за золото в воскресенье сойдутся сборные Канады и США. Вера в сенсации изначально была скорее иррациональной, чем опиралась на какие-то логические составляющие. Чехи и финны сделали все возможное, чтобы испортить праздник и высадить «Кленовых» из борьбы за титул. Не получилось.
На данном этапе даже близкая реальность такого сюрприза уже воспринимается как достижение. Нынешние результаты абсолютно справедливы. Слишком велико оказалось превосходство североамериканских команд над остальными в плане таланта и способности его реализовать.
Сборная США смотрелась выгодно по сравнению с конкурентами на протяжении всего турнира, почти не дав поводов в себе усомниться. Только в четвертьфинале шведам удалось затянуть ее в свое болото и перевести матч в овертайм. В остальном игровые проблемы американской команды имели локальный и временный характер.
Как ни пыжились словаки, но так ничем звездно-полосатых удивить не сумели. Американцы показывают на Олимпиаде самый содержательный хоккей и, пожалуй, способны еще прибавить. Это им будет необходимо в обязательном порядке для завоевания титула. Канадцы знают, когда надо выдавать свой абсолютный максимум.
Финал мечты, о котором столько писали еще летом, станет таковым только в случае крутой развязки в духе Ванкувера-2010 или Бостона-2025 вне зависимости от того, кто именно одержит победу. Сборная Канады вдохновенно играла только в группе, а в плей-офф вместо яркого полета мысли была в основном трудная и местами даже нудная работа по добыванию результата.
Знаменитый Теему Селянне поставил под сомнение фол своего соотечественника Нико Микколы, приведший в полуфинале к победному голу канадца Нэйтана Маккиннона. Даже если обычно корректно ведущая себя финская легенда под влиянием эмоций перегнула палку, то общее впечатление от работы судей остается разочаровывающим.
Неспроста главный тренер чешской сборной Радим Рулик после окончания четвертьфинала, с трудом сдерживая себя, с аккуратной критикой прошелся по арбитрам. Все по той же причине — по отношению к «Кленовым» судейство на протяжении всей Олимпиады было очень лояльным, если не сказать больше.
Канада, обладая завидным подбором суперзвезд, не впечатлила настолько, чтобы оправдать выданные ей ранее авансы как сильнейшей команде в олимпийской истории. В том, почему знаменитый тренер Джон Купер, имея все краски мира, пока создает полотна, достойные разве что провинциальной художественной галереи, лучше всего разберутся у него на родине. Объединить всех лучших нападающих в одной тройке и максимально увеличить им игровое время способен специалист, еще работающий в детской школе.
Пока же сложно отделаться от впечатления, что будущее при любом исходе финала останется за яркой, дерзкой и созидательной американской сборной. Тогда как канадцам для переосмысления ближайших планов даже поражение пошло бы на пользу. От лучшей команды мира ждут большего. Она обязана задавать тренды, а не, испытывая проблемы, с трудом пробиваться в финал.
Автор: Михаил Зислис
Джон Купер
Антти Пеннанен
Джордан Биннингтон
Юусе Сарос
09:51
Командный штраф
16:52
Сэм Беннетт
16:55
Микко Рантанен
(Себастьян Ахо)
23:03
Себастьян Ахо
23:26
Эрик Хаула
(Джоэль Армиа)
30:34
Сэм Райнхарт
(Кэйл Макар, Коннор Макдэвид)
33:35
Командный штраф
50:34
Ши Теодор
(Трэвис Санхейм, Том Уилсон)
57:25
Нико Миккола
59:24
Нэйтан Маккиннон
(Коннор Макдэвид, Маклин Селебрини)
59:24
Командный штраф
Главный судья
Эрик Фурлатт
(Канада)
Главный судья
Дэн О`Рурк
(Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит