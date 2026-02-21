Увидим ли мы финал мечты на Олимпиаде? Канаде нужно меняться — пока США ярче и современнее

Канада, обладая завидным подбором суперзвезд, не впечатлила настолько, чтобы оправдать выданные ей ранее авансы как сильнейшей команде в олимпийской истории. В том, почему знаменитый тренер Джон Купер, имея все краски мира, пока создает полотна, достойные разве что провинциальной художественной галереи, лучше всего разберутся у него на родине. Объединить всех лучших нападающих в одной тройке и максимально увеличить им игровое время способен специалист, еще работающий в детской школе.