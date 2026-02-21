Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
22:40
Словакия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
5.35
X
5.00
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Словакия
2
П1
X
П2

Сушинский считает США фаворитом финала олимпийского хоккейного турнира против Канады

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский поделился с «СЭ» мнением о предстоящем финале олимпийского хоккейного турнира между США и Канадой.

Источник: РИА "Новости"

«Уровень хоккейного олимпийского турнира сумасшедший. Очень интересно смотреть за ним: скорости, уровень мастерства зашкаливают. Когда мы говорим о матчах между Канадой и США, то сложно назвать фаворита. На этой Олимпиаде американцы интереснее смотрелись по подпору игроков, по тренерской мысли, у них разноплановые хоккеисты. У Канады такого нет. Поэтому моя ставка — на США», — сказал Сушинский «СЭ».

Матч Канада — США состоится в воскресенье, 22 февраля. Начало игры — в 16.10 по московскому времени.