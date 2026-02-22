Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.69
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.17
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. Мужчины
16:10
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.17
П2
2.75
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
1
:
Финляндия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Сборная Финляндии завоевала пятую медаль олимпийских турниров с участием игроков НХЛ

Сборная Финляндии победила команду Словакии (6:1) в матче за бронзовые медали мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Сборная Финляндии победила команду Словакии (6:1) в матче за бронзовые медали мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Финны взяли бронзу Олимпиады. В пятый раз за девять последних турниров.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, это пятая олимпийская медаль Финляндии в турнирах с участием игроков лиги (бронза: 1998, 2010, 2014, 2026; серебро: 2006). До 21 февраля 2026 года четыре медали были лучшим показателем среди всех сборных с участием игроков НХЛ.

22 февраля в финальном матче олимпийского турнира сыграют команды Канады и США.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026 в Милане, все медали 15-го дня: результаты соревнований 21 февраля.