Сборная Финляндии завоевала пятую медаль олимпийских турниров с участием игроков НХЛ

Сборная Финляндии победила команду Словакии (6:1) в матче за бронзовые медали мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
Финны взяли бронзу Олимпиады. В пятый раз за девять последних турниров.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, это пятая олимпийская медаль Финляндии в турнирах с участием игроков лиги (бронза: 1998, 2010, 2014, 2026; серебро: 2006). До 21 февраля 2026 года четыре медали были лучшим показателем среди всех сборных с участием игроков НХЛ.
22 февраля в финальном матче олимпийского турнира сыграют команды Канады и США.
