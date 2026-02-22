Сборная Финляндии завоевала пятую медаль олимпийских турниров с участием игроков НХЛ

Как сообщает пресс-служба НХЛ, это пятая олимпийская медаль Финляндии в турнирах с участием игроков лиги (бронза: 1998, 2010, 2014, 2026; серебро: 2006). До 21 февраля 2026 года четыре медали были лучшим показателем среди всех сборных с участием игроков НХЛ.