Купер — о Кросби: «Он не подвергнет риску ни себя, ни сборную Канады»

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал участие нападающего Сидни Кросби в тренировке команды 21 февраля в преддверии финального матча мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал участие нападающего Сидни Кросби в тренировке команды 21 февраля в преддверии финального матча мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Посмотрим. Я видел, как он катается сегодня. Мы встретимся вечером (21 февраля — прим. “СЭ”) и решим, что будет завтра. Он не подвергнет риску ни себя, ни команду. Очевидно, мы бы хотели, чтобы он сыграл, но решение будет принято сегодня вечером», — цитирует Купера сайт НХЛ.

Купер подчеркнул, что Кросби выйдет на лед только в том случае, если сможет реально помочь команде.

«Это слишком важно. Мы не можем держать кого-то просто как вдохновителя, когда нам нужен игрок, способный приносить пользу», — отметил тренер.

Матч Канада — США начнется 22 февраля в 16.10 по московскому времени.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

