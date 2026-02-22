Купер — о Кросби: «Он не подвергнет риску ни себя, ни сборную Канады»

«Посмотрим. Я видел, как он катается сегодня. Мы встретимся вечером (21 февраля — прим. “СЭ”) и решим, что будет завтра. Он не подвергнет риску ни себя, ни команду. Очевидно, мы бы хотели, чтобы он сыграл, но решение будет принято сегодня вечером», — цитирует Купера сайт НХЛ.