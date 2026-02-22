Купер — о Кросби: «Он не подвергнет риску ни себя, ни сборную Канады»

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал участие нападающего Сидни Кросби в тренировке команды 21 февраля в преддверии финального матча мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
«Посмотрим. Я видел, как он катается сегодня. Мы встретимся вечером (21 февраля — прим. “СЭ”) и решим, что будет завтра. Он не подвергнет риску ни себя, ни команду. Очевидно, мы бы хотели, чтобы он сыграл, но решение будет принято сегодня вечером», — цитирует Купера сайт НХЛ.
Купер подчеркнул, что Кросби выйдет на лед только в том случае, если сможет реально помочь команде.
«Это слишком важно. Мы не можем держать кого-то просто как вдохновителя, когда нам нужен игрок, способный приносить пользу», — отметил тренер.
Матч Канада — США начнется 22 февраля в 16.10 по московскому времени.
