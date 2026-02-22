Il Giorno: Трамп отказался от поездки на финал олимпийского турнира по хоккею

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что Трамп может приехать на финал хоккейного турнира, если в нем будет участвовать сборная США. Американцы в воскресенье сыграют против команды Канады за золотые медали Олимпиады. При этом главный тренер сборной США Майк Салливан заявил, что команда будет мотивирована на победу вне зависимости от приезда Трампа.