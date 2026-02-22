Ричмонд
Il Giorno: Трамп отказался от поездки на финал олимпийского турнира по хоккею

В решающем матче встретятся сборные США и Канады.

Источник: Reuters

МИЛАН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не посетит финальный матч хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщила газета Il Giorno.

В воскресенье у Трампа запланированы встречи в Белом доме, которые делают невозможным его присутствие в Милане. Отмечается, что на решение американского лидера отказаться от поездки в Италию могли повлиять внешние и внутренние вопросы, в том числе вердикт Верховного суда США признать незаконными импортные пошлины против других стран.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что Трамп может приехать на финал хоккейного турнира, если в нем будет участвовать сборная США. Американцы в воскресенье сыграют против команды Канады за золотые медали Олимпиады. При этом главный тренер сборной США Майк Салливан заявил, что команда будет мотивирована на победу вне зависимости от приезда Трампа.