Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире на Олимпиаде

Команда США по хоккею ранее дважды завоевывала золото Олимпиады (1960, 1980). В 1980 году команда была составлена из игроков студенческой лиги. Тот турнир она выиграла во многом благодаря победе над сборной СССР, составленной из звезд хоккея. Тот матч известен в спортивном мире как «Чудо на льду».