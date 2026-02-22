Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
1
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Амур
4
П1
X
П2

Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире на Олимпиаде

В финале сборная США в овертайме обыграла Канаду.

Источник: Getty Images

Президент США Дональд Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире на Олимпиаде в Италии.

«Поздравляем нашу великолепную сборную США по хоккею! Они завоевали золото! Вау!» — написал Трамп в соцсети Truth.

Сборная США со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Канады в финальном матче олимпийского турнира. Победную шайбу на 62-й минуте забросил Джек Хьюз.

Команда США по хоккею ранее дважды завоевывала золото Олимпиады (1960, 1980). В 1980 году команда была составлена из игроков студенческой лиги. Тот турнир она выиграла во многом благодаря победе над сборной СССР, составленной из звезд хоккея. Тот матч известен в спортивном мире как «Чудо на льду».