Макдэвида признали самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпиаде

Макдэвид также был признан лучшим нападающим и вошел в символическую сборную.

Источник: Getty Images

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид признан самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Макдэвид в шести матчах набрал 13 (2+11) очков. Он стал лучшим бомбардиром турнира и побил рекорд по количеству очков, набранных на одном олимпийском турнире с участием игроков НХЛ.

Макдэвид также был признан лучшим нападающим по версии организаторов турнира. Коннор Хеллебайк был назван лучшим вратарем, а его товарищ по сборной США Куинн Хьюз — лучшим защитником.

Все трое также вошли в символическую сборную турнира, вместе с канадцами Кейлом Макаром (защитник) и Маклином Селебрини, а также словаком Юраем Слафковски (нападающие).