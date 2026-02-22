Лучший игрок мира снова потерпел фиаско: США без Трампа лишили его золота

Этот просчет остался единственным для Хеллебайка до конца матча. В третьем периоде, который должен был завершиться победой канадцев минимум со счетом 5:1, американский вратарь совершил уйму эффектных спасений. Сперва он «ограбил» Тейвза, который бросал, казалось, в пустой угол после шикарного прохода Митча Марнера, — выставив клюшку, Хеллебайк остановил шайбу чуть ли не на линии ворот. Чуть позднее он щитком парировал опасный бросок Малкина Селебрини с близкого расстояния. Еще через несколько минут голкипер сборной США остановил Маккиннона, который попытался забить красиво, исполнив спинораму. За мгновение до этого все тот же Маккиннон и вовсе умудрился не попасть в пустой угол ворот после передачи Селебрини на гол.