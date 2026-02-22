Невероятная хоккейная семья. Дед был чемпионом ОИ в 1960-м, дядя — в 1980-м, а внук — в Милане

Отец, сын и внук
Нападающий сборной США Брок Нельсон — автор уникального достижения. Вернее, не он сам, а его потрясающая семья, которая после золотого для американцев финала Олимпиады-2026 стала трехкратными олимпийскими чемпионами по хоккею. И тем удивительнее, что это семья из Штатов, которые побеждали на Играх ровно три раза.
Итак, 34-летний Брок Нельсон большую часть карьеры в НХЛ провел за «Айлендерс», а в 2025 году был обменян в «Колорадо». До Кубка Стэнли он пока не добрался, а вот на международной арене был весьма успешен. На МЧМ-2011 он завоевал бронзу, четыре года спустя взял медаль того же достоинства на взрослом чемпионате мира. Милан-2026 стал триумфальным для американцев: Нельсон оформил голевой дубль в ворота Латвии.
Дядя Нельсона, которого зовут Дэйв Кристиан, был членом знаменитой сборной США в 1980 году, которая устроила легендарное «Чудо на льду» — победу над сборной СССР на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. А его дед Билл Кристиан и двоюродный дед Брока Роджер Кристиан были в сборной США в 1960 году, когда американцы взяли золото в Скво-Вэлли.
Успехи
Нельсон продолжает семейную традицию, став олимпийским чемпионом в третьем поколении в составе сборной США по хоккею. Все три раза, когда сборная США завоевывала золото, семья Нельсона присутствовала на соревнованиях.
Дэйв Кристиан в семи матчах на Играх 1980 года набрал 8 (0+8) очков и стал классическим воплощением американской мечты. Его профессиональная карьера началась спустя неделю после победы над сборной СССР в финале Олимпиады, когда его пригласил клуб НХЛ «Виннипег Джетс». Кристиан установил и до сих пор удерживает рекорд по самому быстрому голу, забитому игроком в своей первой игре в НХЛ, отличившись всего через семь секунд после начала своей первой смены.
После бурной карьеры в «Виннипеге», где он набирал 70 и более очков в обоих сезонах, он перешел в «Вашингтон». В «Столичных» в свой первый сезон Кристиан стал лидером по количеству результативных передач (52). До Кубка Стэнли он не добрался: в составе «Бостона» играл в финале в 1990 году, но уступил «Эдмонтону».
Его отец Билл и дядя Роджер были членами олимпийской сборной США на Олимпиаде-1960, когда американцы впервые взяли медали высшей пробы. Во время Олимпиады Билл Кристиан лидировал в команде по количеству голов (7) и результативных передач (5), а годом ранее они стали первой американской командой, сыгравшей в Советском Союзе. После Олимпиады Кристиан просматривался в команде низшей лиги «Сиэтл Тотемз», но решил не становиться профессиональным игроком, а вместо этого стал строителем в Миннесоте.
Роджер Кристиан поиграл дольше. После триумфа 1960 года он попал в сборную США и на следующую Олимпиаду 1964 года.
«Выиграть Олимпиаду было здорово. Но наблюдать за тем, как сын выиграл золото в 1980 году в битве со сборной СССР, было намного круче. По отношению к Броку я тоже испытываю восторг. Будет ли он третьим обладателем золота в семье? Мне даже подумать об этом страшно», — сказал Кристиан перед финалом в Милане-2026. Приехать на Игры он не смог — в 88 лет ему не рекомендуют летать на самолетах, но поддерживал внука горячо.
«Они оба эмоциональны, Брок и Роджер. Как только начнут говорить, у каждого минут через 10 текут слезы. Но вся наша семья эмоциональна, когда речь заходит о достижениях такого рода», — отметил дядя Брока Нельсона Билл.
Для Брока Нельсона его золотое прошлое и тесная связь с двумя величайшими моментами в истории американского хоккея — вещь очень важная. Когда Нельсон прибыл в Олимпийскую деревню, то сразу же отослал открытки отцу и деду.
«Если подумать о том, что они сделали, то это просто невероятно. У меня от этого мурашки по коже и эмоции. Просто пытаюсь пережить все это вместе с ними и насладиться всем происходящим. История нашей семьи — это настоящий роман. Или сценарий для фильма», — добавил сам Брок Нельсон.
Когда Билл Кристиан и его партнеры по команде соревновались в Скво-Вэлли на ОИ-1960, семья не могла позволить себе поездку, поэтому они слушали трансляции по радио. А когда форвард привез домой золотую медаль, с ней обошлись истинно по-американски: поставили на подставке на кофейном столике в гостиной. И никаких домашних музеев или прочей помпезности.
Несомненно, Кристиан в свои 88 лет невероятно счастлив за внука. Он пишет свои мемуары, но на время Олимпиады взял паузу.
«Эпилог будет посвящен Броку на Олимпийских играх в Милане», — сказал Крис.
«Я считаю, что это отличная история. Она только дополняет наследие Брока, которое он создал на данный момент. Иметь возможность участвовать в международных матчах — это невероятная привилегия. И я думаю, что такая семейная родословная, как у Брока, — это просто уникальный случай», — констатировал тренер сборной США Майк Салливан.