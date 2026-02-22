Невероятная хоккейная семья. Дед был чемпионом ОИ в 1960-м, дядя — в 1980-м, а внук — в Милане

«Выиграть Олимпиаду было здорово. Но наблюдать за тем, как сын выиграл золото в 1980 году в битве со сборной СССР, было намного круче. По отношению к Броку я тоже испытываю восторг. Будет ли он третьим обладателем золота в семье? Мне даже подумать об этом страшно», — сказал Кристиан перед финалом в Милане-2026. Приехать на Игры он не смог — в 88 лет ему не рекомендуют летать на самолетах, но поддерживал внука горячо.