Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.74
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
5.90
X
5.29
П2
1.48
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
1
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Сибирь
0
П1
X
П2

В сборной Канады не стали оценивать шансы россиян сыграть на Кубке мира

Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.

Источник: AP 2024

МИЛАН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские игроки оказывают большое влияние на Национальную хоккейную лигу (НХЛ), но говорить об их возвращении на международные турниры даже в пределах Северной Америки преждевременно. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер олимпийской сборной Канады Дуг Армстронг.

Сборная России не играет на международных турнирах с февраля 2022 года.

«Я с уважением отношусь к российским игрокам, но не мне решать, кто будет играть, а кто — нет. Россияне оказывают большое влияние на НХЛ, они отличные игроки и были прекрасной командой на протяжении многих лет, — сказал Армстронг. — Причина, по которой они не играют, точно не по нашей вине. Я ценю их навыки и они совершенно точно многое дают НХЛ».

На вопрос, может ли сборная России сыграть на Кубке мира 2028 года, Армстронг ответил: «Я не на такой высокой должности, чтобы отвечать на это».

Канада
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
США
Хоккей, Мужчины, Финал
22.02.2026, 16:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Джон Купер
Майк Салливан
Вратари
Джордан Биннингтон
(00:00-61:41)
Коннор Хеллибак
(00:00-61:41)
1-й период
06:00
Мэтт Болди
(Остон Мэттьюс, Куинн Хьюз)
17:03
Ши Теодор
2-й период
29:27
Джейк Гюнцель
29:55
Чарли Макэвой
38:16
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз)
3-й период
53:26
Сэм Беннетт
53:26
Сэм Беннетт
56:37
Джек Хьюз
Овертайм
61:41
Джек Хьюз
(Зак Веренски)
Статистика
Канада
США
Штрафное время
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Крис Руни
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит