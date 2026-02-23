В сборной Канады не стали оценивать шансы россиян сыграть на Кубке мира

МИЛАН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские игроки оказывают большое влияние на Национальную хоккейную лигу (НХЛ), но говорить об их возвращении на международные турниры даже в пределах Северной Америки преждевременно. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер олимпийской сборной Канады Дуг Армстронг.
Сборная России не играет на международных турнирах с февраля 2022 года.
«Я с уважением отношусь к российским игрокам, но не мне решать, кто будет играть, а кто — нет. Россияне оказывают большое влияние на НХЛ, они отличные игроки и были прекрасной командой на протяжении многих лет, — сказал Армстронг. — Причина, по которой они не играют, точно не по нашей вине. Я ценю их навыки и они совершенно точно многое дают НХЛ».
На вопрос, может ли сборная России сыграть на Кубке мира 2028 года, Армстронг ответил: «Я не на такой высокой должности, чтобы отвечать на это».
Джон Купер
Майк Салливан
Джордан Биннингтон
(00:00-61:41)
Коннор Хеллибак
(00:00-61:41)
06:00
Мэтт Болди
(Остон Мэттьюс, Куинн Хьюз)
17:03
Ши Теодор
29:27
Джейк Гюнцель
29:55
Чарли Макэвой
38:16
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз)
53:26
Сэм Беннетт
53:26
56:37
Джек Хьюз
61:41
Джек Хьюз
(Зак Веренски)
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Крис Руни
(США)
