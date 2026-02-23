Тренер США провалил последние годы работы в клубах. Но на Олимпиаде выиграл историческое золото

2025 год преподносил опытному тренеру Майку Салливану один удар за другим. Еще в сезоне-2024/25 он не попал в плей-офф с «Питтсбургом» и расстался с клубом, с которым дважды выигрывал Кубок Стэнли. Со сборной США на Турнире четырех наций болезненно уступил в финале Канаде. О кризисе «Рейнджерс» еще поговорим по итогам регулярки, но уже сейчас ясно: дебютный сезон в Нью-Йорке Салливан вспомнит без энтузиазма — команда отдалилась от зоны плей-офф, и все идет к провалу.