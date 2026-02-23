Тренер США провалил последние годы работы в клубах. Но на Олимпиаде выиграл историческое золото

2025 год преподносил опытному тренеру Майку Салливану один удар за другим. Еще в сезоне-2024/25 он не попал в плей-офф с «Питтсбургом» и расстался с клубом, с которым дважды выигрывал Кубок Стэнли. Со сборной США на Турнире четырех наций болезненно уступил в финале Канаде. О кризисе «Рейнджерс» еще поговорим по итогам регулярки, но уже сейчас ясно: дебютный сезон в Нью-Йорке Салливан вспомнит без энтузиазма — команда отдалилась от зоны плей-офф, и все идет к провалу.
Полосу разочарований Майк сполна компенсировал на Олимпиаде. Он стал частью исторического успеха США — первого золота с 1980 года. Для Салливана этот триумф тоже особенный. На Олимпиаде-2006 в Турине он работал ассистентом Питера Лавиолетта, и тогда американцы вылетели в четвертьфинале от финнов, будущих серебряных призеров. Вторая попытка оказалась куда успешнее: США уверенно прошли в финал, где перетерпели Канаду.
Еще до старта турнира американцев относили к главным фаворитам наряду с «Кленовыми листьями». Они привезли мощные составы, но без вопросов все равно не обошлось. США не включили в заявку Джейка Робертсона, Алекса Дебринкэта и Коула Кофилда — форвардов из пятерки лучших бомбардиров НХЛ среди соотечественников. Не выиграй команда золото, это решение вспоминали бы долго. Итог все расставил по местам: с составом в штабе не ошиблись.
Салливан сделал акцент на игроках, прошедших Турнир четырех наций. Он минимизировал время на адаптацию к тактике и требованиям. Запаса мастерства у этой сборной хватало и без этой троицы. Показателен пример Джека Хьюза: форвард провалил Турнир четырех наций, а на Олимпиаде стал вторым бомбардиром команды (после брата Куинна), но гораздо важнее — его золотой гол в овертайме в матче с Канадой. За этот момент ему простят все, что происходило раньше.
Консерватизм Салливана сработал. Он доверился проверенным игрокам и не прогадал. Достаточно вспомнить перформанс Коннора Хеллибайка в финале. Перед турниром мнения по вратарям расходились: несмотря на три «Везины Трофи», Хеллибайк не раз проваливался в плей-офф. Джереми Суэймэн в чем-то смотрелся предпочтительнее, но Салливан выбрал Коннора, который тренера не подвел. 41 сейв в финале — игра, заслуживающая титула MVP.
На Олимпиаде Майк строил звездную команду, а не команду звезд. Выбор более универсальных форвардов был осознанным. В финале США большую часть матча терпели, действуя вторым номером. Салливан выиграл тактическую дуэль у другого топ-тренера современности — Джона Купера. Лидерами его канадской машины можно бесконечно восхищаться, но в финале великие Макдэвид и Маккиннон запомнились разве что нереализованными моментами и ошибками в овертайме, где Хьюз взорвал американскую лавку золотым голом, когда они находились на льду вместе с Макаром.
Главное, что Салливан успел сделать за короткую предолимпийскую подготовку, — создать настоящую команду. Не набор фамилий, а коллектив. Это не упрек Канаде, а характеристика США, чье единство помогло выдержать давление сверхталантливого соперника.
Показательная деталь: канадцы быстро выселились из Олимпийской деревни и сбежали в пятизвездочный отель, американцы же остались жить вместе с другими соотечественниками. Мелочь, но именно из таких деталей складывается атмосфера. Находясь в Олимпийской деревне, игроки США делили этот момент с другими спортсменами. И это золото для американцев — больше чем победа в одном финале. Это исторический успех, а победа над самым принципиальным соперником на планете — Канадой — делает его еще ценнее.
Михаил Скрыль