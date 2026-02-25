Трамп принял в Белом доме олимпийскую сборную по хоккею

На видео, выложенном в соцсети X заместителем главы аппарата Белого дома Дэном Скавино, американский лидер приветствует команду в Овальном кабинете.
«Я узнаю каждого из вас. Большие ребята!» — сказал Трамп, пожимая руки хоккеистам.
В воскресенье сборная США в овертайме обыграла команду Канады в финале Олимпийских игр в Италии со счетом 2:1. Американцы завоевали золото на олимпийском хоккейном турнире впервые с 1980 года.
После победы сборной США Трамп в ироничной манере прокомментировал успех в Truth Social, в шутку посетовав на «несправедливость» того, что Соединенные Штаты побеждают слишком часто.
