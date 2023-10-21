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12:41 (мск), источник: ТАСС

Матыцин заявил о разработке законов, регулирующих выезд юных хоккеистов за рубеж

С требованием разобраться с отъездом за границу юных спортсменов в четверг выступил президент России Владимир Путин.

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Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Правовые акты, ограничивающие отъезд за рубеж российских хоккеистов, будут разрабатываться Министерством спорта РФ совместно с депутатами Государственной думы.

Об этом журналистам на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Президент России Владимир Путин в четверг потребовал разобраться с «дельцами от хоккея», которые переманивают перспективных спортсменов с юности работать за границей.

«Здесь мы работаем с федерацией по укреплению нашей системы. Хороший проект — “Золотая шайба”. Сейчас будем работать над разработкой правовых актов совместно с нашими депутатами, чтобы защитить интересы наших спортсменов и тренеров и ограничить выезд за рубеж. Важно, чтобы при этом они могли реализовывать свои спортивные таланты», — заявил Матыцин.

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