Матыцин заявил о разработке законов, регулирующих выезд юных хоккеистов за рубеж

Президент России Владимир Путин в четверг потребовал разобраться с «дельцами от хоккея», которые переманивают перспективных спортсменов с юности работать за границей.

«Здесь мы работаем с федерацией по укреплению нашей системы. Хороший проект — “Золотая шайба”. Сейчас будем работать над разработкой правовых актов совместно с нашими депутатами, чтобы защитить интересы наших спортсменов и тренеров и ограничить выезд за рубеж. Важно, чтобы при этом они могли реализовывать свои спортивные таланты», — заявил Матыцин.