Десятилетние хоккеисты устроили семь драк по ходу матча на турнире в Екатеринбурге

Спустя несколько секунд началась еще одна потасовка, в ходе которой игроки дрались один на один. После этого матч еще несколько раз прерывался из-за неспортивного поведения юных спортсменов. Последние 47 секунд игрового времени доигрывали 7 минут. Всего за встречу произошло семь драк.