Команда «Россия 25» обыграла сборную легионеров КХЛ в матче Кубка Первого канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Команда «Россия 25» (средний возраст игроков — 25 лет) со счетом 4:1 обыграла сборную легионеров Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в матче стартового тура Кубка Первого канала. Турнир проходит на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Марат Хайруллин (24-я минута), Михаил Григоренко (33), Александр Елесин (37), Илья Сафонов (52). У проигравших отличился чех Либор Шулак (60).
В другом матче сборная Белоруссии со счетом 3:1 обыграла команду Казахстана. Россияне и белорусы набрали по два очка, сборные Казахстана и легионеров КХЛ не имеют баллов.
Во втором туре команда «Россия 25» сыграет с белорусами, сборная легионеров КХЛ встретится с казахстанским хоккеистами. Матчи пройдут 14 декабря. Днем ранее состоится турнир в формате «3×3».
Победитель Кубка Первого канала определится по набранным очкам: за победу в основное время, овертайме и серии буллитов начисляется два балла, за поражение в овертайме и по буллитам — один. При равенстве очков учитывается набранное количество баллов в матчах между командами, разница забитых и пропущенных шайб как в играх между этими командами, так и во всех, наибольшее количество побед в основное время и заброшенных шайб во всех играх.
Сборные России и Белоруссии с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.