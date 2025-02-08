Фетисов раскритиковал противников присутствия спортсменов в Госдуме

«Многие начинают говорить: “Что делают спортсмены в Госдуме?” Для нашей страны спорт является государственной политикой. Многое делается для воспитания детей, патриотизма. Кто, как не спортсмены, должны эту тему в парламенте обсуждать, продвигать и защищать?» — заявил Фетисов. Он назвал критику работы спортсменов в Госдуме глупостью.