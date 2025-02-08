Хоккеисты юношеской сборной России проиграли белорусам на Кубке будущего

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Хоккеисты юношеской сборной России (игроки не старше 18 лет) проиграли молодежной сборной Белоруссии (до 20 лет) в заключительном матче Кубка будущего, который прошел в Минске.
Встреча прошла в субботу в столице Белоруссии на «Чижовка Арене» и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. У россиян отличился Даниил Прохоров на 35-й минуте, у хозяев шайбы забросили Егор Бориков (22) и Илья Лахнов (78).
Юношеская сборная России стала серебряным призером турнира, белорусская «молодежка» завоевала золото. Бронзовые медали получила юношеская сборная Белоруссии (до 18 лет), а вторая юношеская команда России (до 17 лет) проиграла все три матча на турнире.