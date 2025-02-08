Хоккеисты юношеской сборной России проиграли белорусам на Кубке будущего

Встреча прошла в субботу в столице Белоруссии на «Чижовка Арене» и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. У россиян отличился Даниил Прохоров на 35-й минуте, у хозяев шайбы забросили Егор Бориков (22) и Илья Лахнов (78).