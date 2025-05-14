«Торпедо-Горький» и «Химик» сыграют в финале плей-офф Всероссийской хоккейной лиги

Заброшенными шайбами отметились Артем Мисников (4-я минута), Денис Орлович-Грудков (14), Глеб Чесноков (30), Егор Виноградов (59) и Матвей Уткин (60).
Нижегородская команда выиграла серию со счетом 4−3. В финале «Торпедо-Горький» сыграет с воскресенским «Химиком», который является фарм-клубом московского «Спартака». В полуфинале подмосковная команда обыграла «Югру» из Ханты-Мансийска (4−1 в серии).
По итогам регулярного чемпионата «Химик» занял пятое место, «Торпедо-Горький» — седьмое. Первые два матча финальной серии пройдут 15 и 17 мая в Воскресенске, 20 и 22 мая команды сыграют в Нижнем Новгороде. При необходимости пятый матч пройдет 25 мая в Воскресенске, шестой — 27 мая в Нижнем Новгороде, седьмой — 29 мая в Воскресенске.
Победитель финальной серии станет чемпионом России. Бронзовым призером чемпионата страны стало петербургское «Динамо», так как оно оказалось выше «Югры» по результатам регулярного чемпионата.
«Химик» является обладателем Кубка Петрова сезона-2022/23. В прошлом сезоне победителем турнира стал «Нефтяник» из Альметьевска. «Торпедо-Горький» сыграет в финале плей-офф ВХЛ впервые.