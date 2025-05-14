«Торпедо-Горький» и «Химик» сыграют в финале плей-офф Всероссийской хоккейной лиги

По итогам регулярного чемпионата «Химик» занял пятое место, «Торпедо-Горький» — седьмое. Первые два матча финальной серии пройдут 15 и 17 мая в Воскресенске, 20 и 22 мая команды сыграют в Нижнем Новгороде. При необходимости пятый матч пройдет 25 мая в Воскресенске, шестой — 27 мая в Нижнем Новгороде, седьмой — 29 мая в Воскресенске.