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Молодежный «Спартак» не смог вылететь в Петербург на финал плей-офф МХЛ

Команда больше пяти часов провела в аэропорту в ожидании разрешения на вылет, а сейчас разместилась в гостинице. В столичном регионе в разные периоды 21 мая вводились ограничения на работу всех аэропортов Москвы.

Источник: телеграм-канал МХК «Спартак»

Хоккеисты молодежного «Спартака» не смогли 21 мая вылететь в Санкт-Петербург на шестой матч финальной серии чемпионата МХЛ из-за ограничений на полеты в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«По причине введения плана “Ковер” в аэропортах Москвы чартер с молодежной командой “Спартака” не смог вылететь сегодня, 21 мая, в Санкт-Петербург на шестой матч финальной серии Кубка Харламова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда больше пяти часов провела в аэропорту в ожидании разрешения на вылет. «В данный момент хоккеисты, тренерский штаб и весь персонал МХК “Спартак” размещены в отеле», — добавили в клубе.

В «Спартаке» заявили, что о сложившейся ситуации оперативно сообщают руководству МХЛ и ждут дальнейшего решения лиги.

Шестой матч финальной серии запланирован на 22 мая, начало — 19:45 мск. «Спартак» ведет со счетом 3−2.

Столичный регион 21 мая несколько раз подвергался атакам беспилотников, в разные периоды дня вводились ограничения на работу всех аэропортов Москвы.