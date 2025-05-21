Молодежный «Спартак» не смог вылететь в Петербург на финал плей-офф МХЛ

Хоккеисты молодежного «Спартака» не смогли 21 мая вылететь в Санкт-Петербург на шестой матч финальной серии чемпионата МХЛ из-за ограничений на полеты в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
«По причине введения плана “Ковер” в аэропортах Москвы чартер с молодежной командой “Спартака” не смог вылететь сегодня, 21 мая, в Санкт-Петербург на шестой матч финальной серии Кубка Харламова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что команда больше пяти часов провела в аэропорту в ожидании разрешения на вылет. «В данный момент хоккеисты, тренерский штаб и весь персонал МХК “Спартак” размещены в отеле», — добавили в клубе.
В «Спартаке» заявили, что о сложившейся ситуации оперативно сообщают руководству МХЛ и ждут дальнейшего решения лиги.
Шестой матч финальной серии запланирован на 22 мая, начало — 19:45 мск. «Спартак» ведет со счетом 3−2.
Столичный регион 21 мая несколько раз подвергался атакам беспилотников, в разные периоды дня вводились ограничения на работу всех аэропортов Москвы.