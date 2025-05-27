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Скончался главный тренер клуба МХЛ «Тюменский легион» Андреев

Главный тренер команды МХЛ «Тюменский легион» Дмитрий Андреев умер на 54-м году жизни.

Источник: Спорт-Экспресс

«Он находился у себя в Челябинске, скончался во сне в ночь на вторник», — приводит ТАСС слова Николая Бабенко, генерального менеджера «Рубина», в структуру которого входит «Тюменский легион».

Андреев тренировал «Тюменский легион» с ноября 2024-го, до этого он уже возглавлял команду в 2022—2023 годах. В сезоне-2024/25 клуб из Тюмени под его руководством стал шестым в Серебряном дивизионе регулярного чемпионата МХЛ.

Ранее специалист также работал в «Рубине», ЦСКА ВВС, «Ермаке», «Спутнике», «Мечеле» и других командах.