Скончался главный тренер клуба МХЛ «Тюменский легион» Андреев

Андреев тренировал «Тюменский легион» с ноября 2024-го, до этого он уже возглавлял команду в 2022—2023 годах. В сезоне-2024/25 клуб из Тюмени под его руководством стал шестым в Серебряном дивизионе регулярного чемпионата МХЛ.