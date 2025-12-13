Ричмонд
04:00
Сент-Луис
:
Чикаго
Ротенберг: Канадские хоккеисты перестали развиваться из-за отстранения России

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) допускать российских юношей к соревнованиям с флагом и гимном, заявив, что канадцы перестали развиваться из-за отсутствия России, передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«IIHF [Международная федерация хоккея] допустит нашу юниорскую сборную. Мы великая хоккейная страна. Канадцы перестали развиваться. Это было только благодаря сборной России, за счет матчей с нами. То же самое касается других стран», — сказал Ротенберг.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше