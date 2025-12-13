Ротенберг: Канадские хоккеисты перестали развиваться из-за отстранения России

«IIHF [Международная федерация хоккея] допустит нашу юниорскую сборную. Мы великая хоккейная страна. Канадцы перестали развиваться. Это было только благодаря сборной России, за счет матчей с нами. То же самое касается других стран», — сказал Ротенберг.
IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.
4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.