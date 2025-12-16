Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.10
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.54
П2
1.64

Фетисов объяснил слова «Россия — не очень-то хоккейная держава»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил слова «Россия — не очень-то хоккейная держава». Его цитирует RTVI Новости.

Источник: РИА "Новости"

Фетисов заявил, что Россия потеряла влияние на принятие решений в мировом хоккее. По его мнению, если бы у России был авторитет в Международной федерации хоккея (IIHF), то сборная могла бы вернуться на международные турниры.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны IHF и Международного олимпийского комитета (МОК) национальная команда пропускает все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпиаду.

При этом глава IIFH Люк Тардиф заявил, что очередное обсуждение возвращения сборной России состоится в конце января или середине февраля 2026 года.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше