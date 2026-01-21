Ричмонд
Международная федерация продлила санкции России. Когда теперь мы сможем вернуться?

Ближайшие турниры 2026 года точно пройдут без нас. 2027-й — под большим вопросом.

Источник: Спорт-Экспресс

Тема возвращения сборной России на международную арену традиционно собирает много внимания. Потепление отношения к спортсменам-одиночникам давало надежду и командным видам. Олимпиад и чемпионатов мира разных возрастов наши хоккеисты лишены с 2022 года. Позитивным сдвигом для России и братской Белоруссии можно считать декабрьское заявление МОК. Комитет рекомендовал допускать спортсменов-юниоров к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой. Такого прорыва натянутые отношения не видели с введения санкций. Однако позиция МОК — лишь рекомендательная, и дальнейшие действия диктуются каждой федерацией.

ИИХФ, возглавляемая Люком Тардифом, выбрала консервативную позицию. Президент федерации публично выражал сожаление из-за отсутствия российских хоккеистов и нередко подчеркивал, как сложно ему далось это решение. Обращал внимание Тардиф и на российскую прессу: коллегам, желающим получить комментарий по текущим новостям, глава ИИХФ отвечал в личном порядке. Вот только все это не имело ничего общего с реальными действиями по возвращению наших сборных. Не назывались ни сроки, ни порядок обратного вступления команд.

В материале The Athletic обозреватель Крис Джонстон поднял тему потенциального камбэка россиян на международную арену. Сам факт, что крупнейший спортивный портал Северной Америки заинтересовался этой проблемой, говорит о многом. В статье собраны цитаты Тардифа и вытекающие из них размышления, а также инсайды. Компиляция фактов не добавляет конкретики: когда именно наших игроков допустят на чемпионаты мира. Однако материал представляет относительно понятный маршрут, по которому предстоит пройти России, чтобы вернуться к базовому минимуму.

Заседание по допуску России и Белоруссии на турниры ИИХФ состоялось 21 января. Тардиф, которого The Athletic цитировал еще до встречи, был традиционно осторожен в формулировках: «Для возвращения национальных команд нам нужно будет время. Непросто быстро вернуть Россию и Белоруссию». По итогу, как сообщил Крис Джонстон в соцсетях, все ограничения оставлены в силе.

В дальнейшем ИИХФ должна определиться, следовать ли курсу, выбранному МОК, или выдерживать свою линию санкций. В первом случае сначала до соревнований допустят юниоров. ЮЧМ традиционно проводятся в апреле-мае. Очевидно, на ближайший турнир наших игроков дозаявить не успеют. Остается надеяться на 2027−2028 годы, но, ссылаясь на позицию ИИХФ, еще предстоит проработать механизм возвращения России и Белоруссии, ведь ЮЧМ — турнир, подразумевающий повышение и понижение в классе.

Конечной целью снятия запретов с наших хоккеистов должен стать допуск сборной на Олимпиаду-2030. Ближайшие Игры в Милане, а также летняя Олимпиада-2028 должны показать, как участники и спонсоры отнесутся к российским атлетам. Если МОК не просто сохранит, а, предположим, усилит пророссийский курс, ИИХФ придется отнестись к вопросу возвращения нашей сборной еще серьезнее. Ведь сейчас совершенно непонятно, чем обусловлено промедление федерации: ровно так же, как когда-то Россию и Белоруссию отстранили от турниров, ИИХФ может и вернуть эти страны. Вопрос — в желании.

Ссылаться на недовольство финнов или чехов — слабая позиция ИИХФ. В 2028 году НХЛ планирует провести полноценный Кубок мира с участием сильнейших хоккеистов. Тардиф или его преемник будет лишен влияния на этот турнир. А значит, офис НХЛ будет отстаивать свои интересы: без россиян Кубок мира получится неполноценным. И если Гэри Беттмэн выберет жесткую позицию, то мнение условных финнов окажется фоновым шумом. Не исключено, что этот турнир станет для взрослой сборной России первым после возвращения на международную арену. А вместе с этим потепления должны наступить и с ИИХФ, увидевшей все плюсы от присоединения россиян.

Михаил Скрыль

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше