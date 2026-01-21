Международная федерация продлила санкции России. Когда теперь мы сможем вернуться?

Ссылаться на недовольство финнов или чехов — слабая позиция ИИХФ. В 2028 году НХЛ планирует провести полноценный Кубок мира с участием сильнейших хоккеистов. Тардиф или его преемник будет лишен влияния на этот турнир. А значит, офис НХЛ будет отстаивать свои интересы: без россиян Кубок мира получится неполноценным. И если Гэри Беттмэн выберет жесткую позицию, то мнение условных финнов окажется фоновым шумом. Не исключено, что этот турнир станет для взрослой сборной России первым после возвращения на международную арену. А вместе с этим потепления должны наступить и с ИИХФ, увидевшей все плюсы от присоединения россиян.