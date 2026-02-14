Ричмонд
Голкипер Дианов забил первый вратарский гол в истории ВХЛ

14 февраля в Барнауле на льду «Титов-Арены» состоялся матч регулярного чемпионата сезона-2025/2026 Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между клубом «Динамо-Алтай» и командой «Омские Крылья».

Примечательно, что одной из заброшенных шайб в составе хозяев отметился голкипер «Динамо-Алтай» Никита Дианов, который, таким образом, стал первым стражем ворот в истории турнира, записавшим в свой актив гол.

Сама игра завершилась со счётом 5:3 в пользу «бело-голубых».

После 53 сыгранных туров регулярки сезона ВХЛ-2025/2026 «Динамо-Алтай» под руководством Владимира Гусева набрало 41 очко и занимает в турнирной таблице двадцать девятое место (из 32-х возможных). Омичи Луи Робитайла (65 баллов за 52 матча) идут пятыми.

24-летний Дианов сыграл в семнадцати встречах регулярки, где пропустил 37 шайб. При этом вратарь, выступающий за «Динамо-Алтай» с сезона-2023/2024, ранее выступал за «Омских Крыльев».