Третьяк: «Пора наезжать на ИИХФ, чтобы наш голос услышали»

— Хоккей — это моя жизнь. То, что могу сделать для популяризации, нужно быть примером. Как для нас Гагарин, Яшин. Рад, что все поддержали мою кандидатуру. Сказал, что будем работать вместе. Вопросов много, очень рад. Спасибо за поддержку.
— Что федерация может сделать для возвращения в международную семью?
— Подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь. Если не случится, будем судиться. Пора наезжать на ИИХФ, чтобы наш голос услышали.
— Что говорят в ИИХФ?
— У них пока одно слово — безопасность. Поэтому нас не приглашают на чемпионат. Нам очень не нравится, что нас не приглашают на конгрессы, мы только онлайн принимаем участие там.
— Что говорят в ИИХФ, когда вы указываете им на ситуацию с США?
— Они не отвечают. Когда мы построили прекрасный стадион и в Омске, и Новосибирске — нам не дали провести чемпионат. У нас самая безопасная страна. Но нам не дали провести. Одно слово — безопасность.
Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля 2025-го Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение на сезон-2025/26.