Третьяк: «Пора наезжать на ИИХФ, чтобы наш голос услышали»

— Хоккей — это моя жизнь. То, что могу сделать для популяризации, нужно быть примером. Как для нас Гагарин, Яшин. Рад, что все поддержали мою кандидатуру. Сказал, что будем работать вместе. Вопросов много, очень рад. Спасибо за поддержку.