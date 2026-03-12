Ричмонд
Хоккей. НХЛ
13.03
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
13.03
Бостон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.42
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
13.03
Каролина
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.84
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Джерси
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.49
Хоккей. НХЛ
13.03
Тампа-Бэй
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.43
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
13.03
Торонто
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
13.03
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
13.03
Виннипег
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
13.03
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
13.03
Миннесота
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.64
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Третьяк: «Пора наезжать на ИИХФ, чтобы наш голос услышали»

Переизбранный на пост президента Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о том, что планируется сделать для возвращения сборной на международные турниры.

Источник: РИА "Новости"

— Хоккей — это моя жизнь. То, что могу сделать для популяризации, нужно быть примером. Как для нас Гагарин, Яшин. Рад, что все поддержали мою кандидатуру. Сказал, что будем работать вместе. Вопросов много, очень рад. Спасибо за поддержку.

— Что федерация может сделать для возвращения в международную семью?

— Подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь. Если не случится, будем судиться. Пора наезжать на ИИХФ, чтобы наш голос услышали.

— Что говорят в ИИХФ?

— У них пока одно слово — безопасность. Поэтому нас не приглашают на чемпионат. Нам очень не нравится, что нас не приглашают на конгрессы, мы только онлайн принимаем участие там.

— Что говорят в ИИХФ, когда вы указываете им на ситуацию с США?

— Они не отвечают. Когда мы построили прекрасный стадион и в Омске, и Новосибирске — нам не дали провести чемпионат. У нас самая безопасная страна. Но нам не дали провести. Одно слово — безопасность.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля 2025-го Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение на сезон-2025/26.