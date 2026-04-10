Прибыль Федерации хоккея России сократилась в два раза

За прошлый год выручка организации сократилась на треть — до 601,55 миллиона рублей. Более половины всех денег принесли рекламные соглашения — 411,37 миллиона. На реализации медиаправ Федерация хоккея России заработала 146,1 миллиона рублей, а на продаже билетов — 43,82 миллиона.