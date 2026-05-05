«Спартак» не смог вылететь на матч плей-офф МХЛ из-за закрытия неба

«По причине введения плана “Ковер” в аэропортах Москвы и Екатеринбурга и отмены рейсов молодежная команда “Спартак” не смогла вылететь сегодня, 5 мая, в Екатеринбург на шестой матч полуфинальной серии Кубка Харламова. Наша команда провела много часов в аэропорту в ожидании разрешения ситуации», — говорится в сообщении.