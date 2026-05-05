«Спартак» не смог вылететь на матч плей-офф МХЛ из-за закрытия неба

Молодежная команда «Спартак» не смогла вылететь в Екатеринбург на шестой матч полуфинальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Об этом сообщается в телеграм-канале «красно-белых».
«По причине введения плана “Ковер” в аэропортах Москвы и Екатеринбурга и отмены рейсов молодежная команда “Спартак” не смогла вылететь сегодня, 5 мая, в Екатеринбург на шестой матч полуфинальной серии Кубка Харламова. Наша команда провела много часов в аэропорту в ожидании разрешения ситуации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Спартак» оперативно оповестил руководство МХЛ об этой ситуации.
Встреча против «Авто» запланирована на 6 мая. «Спартак» ведет в серии со счетом 3−2.
Утром 5 мая во всех аэропортах столицы вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. На данный момент во Внуково и Шереметьево их уже сняли.