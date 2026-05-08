Жена Павла Буре о разводе: «От предательства никто не застрахован. Но это не моя потеря, а его!»

В феврале этого года появилась информация, что спустя 17 лет совместной жизни Павел и Алина Буре приняли решение расстаться: мирного окончания брака не получилось — в суде они не только делят совместно нажитое имущество, но и детей. В начале декабря оба подали иски друг к другу. Они воспитывают сына Павла и двух дочерей — Палину и Анастасию. Адвокат Алины Буре сообщила, что в Хамовническом районном суде Москвы рассматривается дело об определении места жительства несовершеннолетних детей, порядка общения с ними, разделе совместно нажитого имущества, расторжении брака. В СМИ отмечалось, что супругам предстоит делить внушительное состояние, которое оценивается примерно в 70 миллионов долларов.
В четверг, 7 мая, Алина Буре устроила сессию вопросов и ответов для своих подписчиков в одной из социальных сетей.
«У тебя есть панические атаки? И как пережить предательство?» — в числе прочего спросили у жены Буре.
«У меня есть страх за детей и за их будущее. От предательства, к сожалению, никто не застрахован. Но это не моя потеря, а его! Я живу ради моих детей и делаю все в первую очередь для них и никак иначе!» — ответила Алина.
«Есть друзья, знакомые, кто перестали с вами общаться после развода с Павлом?» — также спросили у нее.
«Мы все еще состоим в официальном браке… В моем окружении мне не нужны ненадежные люди. Если кого-то не стало, значит, наши пути и взгляды разошлись. Естественный отбор никто не отменял», — заключила Алина.