Жена Павла Буре о разводе: «От предательства никто не застрахован. Но это не моя потеря, а его!»

В феврале этого года появилась информация, что спустя 17 лет совместной жизни Павел и Алина Буре приняли решение расстаться: мирного окончания брака не получилось — в суде они не только делят совместно нажитое имущество, но и детей. В начале декабря оба подали иски друг к другу. Они воспитывают сына Павла и двух дочерей — Палину и Анастасию. Адвокат Алины Буре сообщила, что в Хамовническом районном суде Москвы рассматривается дело об определении места жительства несовершеннолетних детей, порядка общения с ними, разделе совместно нажитого имущества, расторжении брака. В СМИ отмечалось, что супругам предстоит делить внушительное состояние, которое оценивается примерно в 70 миллионов долларов.