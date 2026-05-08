Жена Павла Буре, которая разводится с хоккеистом, обвинила его мать: «Она очень много лезла к нам в отношения!»

Алина Буре, жена легендарного хоккеиста Павла Буре, с которым они разводятся, выступила с новыми комментариями на эту тему. В частности, Алина обвинила мать Павла.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в феврале этого года появилась информация, что спустя 17 лет совместной жизни Павел и Алина Буре приняли решение расстаться: мирного окончания брака не получилось — в суде они не только делят совместно нажитое имущество, но и детей. В начале декабря оба подали иски друг к другу. Они воспитывают сына Павла и двух дочерей — Палину и Анастасию. Адвокат Алины Буре сообщила, что в Хамовническом районном суде Москвы рассматривается дело об определении места жительства несовершеннолетних детей, порядка общения с ними, разделе совместно нажитого имущества, расторжении брака. В СМИ отмечалось, что супругам предстоит делить внушительное состояние, которое оценивается примерно в 70 миллионов долларов.

Вчера и сегодня Алина Буре устроила сессию вопросов и ответов в популярной соцсети, высказавшись на тему развода.

— Алина, откуда разговоры о разводе?

— Я с 17 лет с человеком, отдала все самое лучшее, любила больше всего на свете и я очень благодарна, что у нас было это прекрасное время! У меня было две церемонии свадьбы, в браке родились желанные любимые дети и я была самым счастливым человеком! Но это жизнь и люди меняются, увы… У меня было то, чего у многих нет! Я за все благодарна Богу!

— Татьяна Львовна как отнеслась к вашей ситуации?

— Вы знаете, это вообще отдельная песня! Она, к моему большому сожалению, практически никак не участвовала в жизни моих детей и не поддерживала меня, но активно участвовала в жизни своего сына, очень много лезла к нам в отношения, что очень зря! Сегодняшние последствия тоже благодаря ей, увы! Естественно, она за своего сына! Меня очень сильно поддерживает моя мама, как и, собственно, моих детей!

— Алина, нет шанса/повода сохранить семью?

— В этой жизни все возможно, главное — желание! Я просто хочу жить спокойно, воспитывать своих детей и быть в мирных отношениях с отцом моих детей. Я ему от всей души желаю только счастья!

— А подали на развод? Помогает ли Павел детям?

— Вся финансовая нагрузка легла на меня одну и уже давно! Я очень надеюсь на то, что суд все сделает правильно и защитит интересы моих детей! Я верю в нашу страну и верю, что наше правосудие в состоянии отстоять интересы детей!

— Прокомментируйте про развод с мужем.

— Ничего не хочу говорить! Надеюсь на мирное урегулирование вопросов!

— Вы хотели бы выйти еще раз замуж?

— Замуж я больше точно не хочу!!! Очень дорогое удовольствие…

— Пусть мужчины будут добрее к женщинам в нашей стране.

— Я бы сказала, в первую очередь чтобы были добрее к своим детям и все же думали о них и не забывали о том, что они дети и нуждаются в защите! Женщины у нас хоть и сильные в нашей стране, но им нужно всегда сильное плечо и надежность!