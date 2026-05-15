Обладатель Кубка чемпиона России «Торпедо-Горький» покинул ВХЛ

Вместо него в лиге сыграет «Калуга». Всего в следующем сезоне выступят 32 команды.

Источник: ТАСС

Нижегородский клуб «Торпедо‑Горький» покинул состав участников Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) на сезон‑2026/27. Об этом сообщила пресс‑служба ВХЛ.

В следующем сезоне выступят 32 команды. Вместо нижегородского клуба в чемпионате сыграет «Калуга». Структура соревнования и календарь сезона‑2026/27 будут утверждены позднее.

Начиная с сезона‑2024/25, чемпионом России по хоккею становится клуб, выигравший плей‑офф ВХЛ. «Торпедо‑Горький» завоевал этот титул по итогам прошлого сезона.

В розыгрыше‑2025/26 команда завершила борьбу уже в ⅛ финала, уступив магнитогорской «Магнитке» в серии со счетом 0‑4.

«Торпедо-Горький» является фарм-клубом нижегородского «Торпедо», выступающего в КХЛ.

ВХЛ — второй по значимости дивизион российского хоккея после КХЛ. С сезона 2024/2025 турнир получил статус чемпионата России, после того как КХЛ вышла из-под юрисдикции Федерации хоккея России (ФХР).