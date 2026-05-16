«Спартак» сравнял счет в финальной серии плей-офф МХЛ против «Локо»

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:1 обыграл ярославский «Локо» во втором матче финальной серии плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 495 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Быков (9-я минута), Максим Филимонов (27), Силантий Кожушко (60). У проигравших отличился Матвей Котков (31).
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч противостояния пройдет 18 мая в Москве.
Кубок Харламова проводится с сезона-2009/10. Рекордсменом по количеству титулов является «Локо», выигравший плей-офф три раза. Действующим обладателем трофея является «Спартак».