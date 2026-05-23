«Локо» выиграл третий матч у «Спартака» в финальной серии плей-офф МХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Ярославский «Локо» со счетом 3:2 в овертайме обыграл московский «Спартак» в пятом матче финальной серии плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Ярославле.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матвей Котков (45-я минута), Вадим Дудоров (49) и Роман Лутцев (66). У проигравших отличились Силантий Кожушко (35) и Данила Сысоев (52).
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Локо». Шестая встреча противостояния состоится 24 мая в Москве.
Кубок Харламова проводится с сезона-2009/10. Рекордсменом по количеству титулов является «Локо», выигравший плей-офф три раза. В прошлом году обладателем трофея стал «Спартак».