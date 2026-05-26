«Югра» стала чемпионом России по хоккею, выиграв плей-офф ВХЛ

ВХЛ с сезона-2024/25 получила статус чемпионата России после выхода Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-под юрисдикции Федерации хоккея России (ФХР). В прошлом сезоне чемпионом России стал клуб «Торпедо-Горький». «Югра» выиграла ВХЛ второй раз. Являющийся фарм-клубом московского «Спартака» «Химик» во второй раз подряд уступил в финале, команда стала чемпионом в 2023 году.