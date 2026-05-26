«Югра» стала чемпионом России по хоккею, выиграв плей-офф ВХЛ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая. /ТАСС/. «Югра» из Ханты-Мансийска со счетом 4:0 обыграла воскресенский «Химик» в пятом матче финальной серии плей-офф Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) и стала победителем турнира. Встреча прошла в Ханты-Мансийске.
Заброшенными шайбами отметились Максим Казаков (38-я минута), Алексей Макеев (46, 57) и Вадим Фаттахов (58).
«Югра» победила в серии со счетом 4−1.
ВХЛ с сезона-2024/25 получила статус чемпионата России после выхода Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-под юрисдикции Федерации хоккея России (ФХР). В прошлом сезоне чемпионом России стал клуб «Торпедо-Горький». «Югра» выиграла ВХЛ второй раз. Являющийся фарм-клубом московского «Спартака» «Химик» во второй раз подряд уступил в финале, команда стала чемпионом в 2023 году.
С 2010 по 2018 год «Югра» выступала в КХЛ, но была исключена из турнира по итогам рейтинга эффективности клубов.