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Фетисов не верит в снятие санкций с российских хоккеистов

Ранее дисциплинарный орган IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27, теперь организация должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не восстановит россиян даже после смены руководства организации. Такое мнение в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Ранее ТАСС сообщал, что дисциплинарный орган IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В Федерации хоккея России пояснили, что это не означает моментального возвращения отечественных команд на турниры. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос. Осенью пройдут выборы президента IIHF. Действующий глава организации Люк Тардиф ранее заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок.

«Я бы не надеялся [на восстановление с новым руководством IIHF], — сказал Фетисов. — Потому что президент ни одной международной спортивной организации не решает вопросы сам. Там есть исполком, там есть всякие комиссии, комитеты. Но, самое главное, есть конгресс, который наделен всеми полномочиями при принятии таких глобальных решений. Они же должны будут обосновать, на основании чего они вдруг в свое время приняли решение нас изгнать с мировой арены. И это тоже решение должно быть проговорено, должно быть обоснованным. Я бы не надеялся на то, что что-то такое произойдет чудесным образом».

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.