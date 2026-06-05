Фетисов не верит в снятие санкций с российских хоккеистов

«Я бы не надеялся [на восстановление с новым руководством IIHF], — сказал Фетисов. — Потому что президент ни одной международной спортивной организации не решает вопросы сам. Там есть исполком, там есть всякие комиссии, комитеты. Но, самое главное, есть конгресс, который наделен всеми полномочиями при принятии таких глобальных решений. Они же должны будут обосновать, на основании чего они вдруг в свое время приняли решение нас изгнать с мировой арены. И это тоже решение должно быть проговорено, должно быть обоснованным. Я бы не надеялся на то, что что-то такое произойдет чудесным образом».