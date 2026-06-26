Экс-хоккеиста сборной России Григоренко внесли в базу «Миротворца»

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бывший хоккеист сборной России, экс-генеральный директор клуба «Сочи» Игорь Григоренко внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.