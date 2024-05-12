Сборная Чехии победила норвежцев на домашнем чемпионате мира по хоккею

Встреча группы A между чехами и норвежцами прошла в субботу в Праге и завершилась со счетом 6:3 (2:3, 1:0, 3:0) в пользу хозяев турнира. У победителей дубль оформил экс-форвард СКА и «Авангарда» Роман Червенка (7-я и 18-я минуты), еще по шайбе забросили Ондрей Беранек (36), Матей Странски (46), Либор Хайек (57) и двукратный обладатель Кубка Стэнли Ондржей Палат (60). У норвежцев отличились Стиан Сольберг (7), Ной Стин (13) и Эрик Салстен (17). Одноклубник Кирилла Капризова по «Миннесоте Уайлд» Матс Цукарелло сделал ассистентский дубль.

Матч группы B между сборными США и Германии прошел в Остраве и завершился со счетом 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) в пользу американцев. У победителей отличились Брэйди Ткачук (13), Майкл Кесселринг (18), Джонни Гудро (33), Люк Хьюз (40), Тревор Зергас (51) и Микаэль Айссимонт (53). У немцев шайбу забросил Язин Элиц (35).

Чехи набрали пять очков и возглавляют таблицу группы А, норвежцы потерпели второе поражение в двух матчах и идут в группе восьмыми. Сборная США выиграла первый матч на турнире, ранее американцы проиграли сборной Швеции (2:5). Сборная Германии, стартовавшая с победы над словаками (6:4), потерпела первое поражение на чемпионате мира.