Сенсационное поражение США, Германия снова попала под каток. Итоги дня на ЧМ по хоккею

Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 13 мая 2024 года, расписание, результаты, обзор, видео голов, таблица | Источник: Чемпионат.com

13 мая состоялся четвёртый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги четырёх прошедших матчей.

Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа A, 13.05.2024, 17:20 Норвегия 1 Финляндия 4

Норвежцы всё никак не могут набрать хотя бы одно очко на турнире — после поражений от швейцарцев и хозяев ЧМ чехов скандинавы уступили в основное время в третьем матче подряд. Финны сделали результат уже к середине встречи — дубли молодых нападающих Оливера Капанена и Артту Хюрю лишили сборную Норвегии даже малейших шансов на победу. Незадолго до окончания второго периода номинальные хозяева ответили голом Макса Крогдаля, однако на большее подопечных Тобиаса Юханссона, игравших без главной звезды команды Матса Цуккарелло, не хватило. Суоми не стали добивать соперника в заключительные 20 минут, оставив счёт прежним — 4:1.

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Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа B, 13.05.2024, 17:20 США 4 Словакия 5 ОТ

После травмы основного вратаря Алекса Лайона, досрочно покинувшего ЧМ из-за травмы, Джон Хайнс решил поставить с первых минут Алекса Недельковича. Но голкипер провалился в игре со словаками, пропустив четыре шайбы к середине встречи, в то время как «звёздно-полосатые» смогли ответить только одним голом.

Затем Неделькович ожидаемо отправился на скамейку, а вышедший вместо него Трей Огастин помог американцам сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Именно там и произошла единственная ошибка 19-летнего проспекта «Детройта» — подправление Милоша Келемена после наброса Шимона Немеца принесло словакам вторую победу на турнире и оформило второе поражение сборной США, которое иначе как сенсационным не назовёшь.

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Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа A, 13.05.2024, 21:20 Швейцария 2 Чехия 1 Б

Чехи начали домашний чемпионат мира с двух побед. Так же турнир начали и швейцарцы, и чья-то серия должна была прерваться по итогам очной встречи. Игра получилась довольно равной и напряжённой, а командам за 65 минут удалось отличиться только в неравных составах — на гол Кевина Фиалы чехи ответили усилиями Матея Странски, который забил во втором матче подряд.

Нападающие отличились и в серии послематчевых бросков, но если, кроме Странски, в составе «народны тим» героев не нашлось, то у «крестоносцев» обнаружился ещё и Филипп Курашёв, чей буллит оказался победным. Швейцарцы продолжают идти без поражений, а вот чехи впервые оступились перед родной публикой на этом ЧМ.

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Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа B, 13.05.2024, 21:20 Германия 1 Швеция 6

«Тре Крунур» продолжают катком переть по дистанции группового этапа. После побед в матчах с американцами и поляками шведы сделали своей очередной жертвой сборную Германии. Несчастные немцы потерпели второе поражение подряд с одинаковым счётом 1:6 — как и «звёздно-полосатые», скандинавы не стали церемониться с подопечными Харольда Крайса, за два первых периода накидав пять шайб в ворота Филиппа Грубауэра. Заменивший его Матиас Нидербергер за свои 20 минут пропустил только однажды, но это никак не помогло отыграться немцам, которые чуть ранее всë-таки прошили Самуэля Эрссона. Швеция остаётся одной из двух команд (вместе с Канадой), которая ещё не потеряла ни одного очка на турнире.

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Матчи 14 мая

Дания — Норвегия

Казахстан — Латвия

Канада — Австрия

Польша — Франция