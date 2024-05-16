Сборная Австрии забросила победную шайбу в матче с финнами за 0,2 секунды до конца игры

По ходу матча австрийцы проигрывали со счетом 0:2, а победную шайбу забросили за 0,2 секунды до финальной сирены. В составе победителей шайбы забросили Марио Хубер (24-я минута), Тимо Никль (50) и Беньямин Баумгартнер (60). У проигравших отличились Саку Мяеналанен (3) и Оливер Капанен (9).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242257&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В предыдущем матче сборная Австрии в овертайме уступила команде Канады со счетом 6:7. Перед началом третьего периода австрийцы проигрывали со счетом 1:6, но сумели забросить пять шайб в последней 20-минутке и перевести встречу в овертайм.

Сборная Австрии занимает пятое место в турнирной таблице группы A, набрав четыре очка. Финны с семью очками идут четвертыми. В следующем матче команда Австрии 17 мая сыграет с чехами, сборная Финляндии 18 мая встретится с канадцами.

В параллельном матче группы B сборная Швеции победила команду Казахстана со счетом 3:1 и укрепила лидерство в турнирной таблице, набрав 12 очков. Сборная Казахстана с тремя очками располагается на седьмой строчке.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242255&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.