Сборная Австрии забросила победную шайбу в матче с финнами за 0,2 секунды до конца игры

По ходу матча австрийцы проигрывали со счетом 0:2, а победную шайбу забросили за 0,2 секунды до финальной сирены. В составе победителей шайбы забросили Марио Хубер (24-я минута), Тимо Никль (50) и Беньямин Баумгартнер (60). У проигравших отличились Саку Мяеналанен (3) и Оливер Капанен (9).
В предыдущем матче сборная Австрии в овертайме уступила команде Канады со счетом 6:7. Перед началом третьего периода австрийцы проигрывали со счетом 1:6, но сумели забросить пять шайб в последней 20-минутке и перевести встречу в овертайм.
Сборная Австрии занимает пятое место в турнирной таблице группы A, набрав четыре очка. Финны с семью очками идут четвертыми. В следующем матче команда Австрии 17 мая сыграет с чехами, сборная Финляндии 18 мая встретится с канадцами.
В параллельном матче группы B сборная Швеции победила команду Казахстана со счетом 3:1 и укрепила лидерство в турнирной таблице, набрав 12 очков. Сборная Казахстана с тремя очками располагается на седьмой строчке.
Чемпионат мира завершится 26 мая. Самой титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (28 побед), сборные СССР и России побеждали на чемпионатах мира 27 раз.