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20:13 (мск), источник: ТАСС

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

В плей-офф вышли сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Финляндии, Швеции, США, Германии и Словакии.

Латвия
СШАЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: Reuters

ПРАГА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная США со счетом 6:3 обыграла команду Латвии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Праге и Остраве.

В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук (2-я минута), Зак Веренски (14), Коул Кофилд (23, 49), Мэттью Болди (41) и Джоэл Фараби (59). У латвийской команды отличились Ренарс Крастенбергс (24), Эдуардс Тралмакс (45), Роберт Мамчицс (46).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Латвии лишилась шансов попасть в плей-офф, латвийцы провели седьмой матч, набрали 9 очков и занимают пятое место в группе B. Идущая на четвертом месте в группе сборная Словакии имеет 12 очков и матч в запасе. Таким образом, стали известны все участники плей-офф: из группы B в четвертьфинал вышли сборные Швеции, США, Германии и Словакии, из группы A — сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Финляндии.

Чемпионат мира завершится 26 мая. Самой титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (28 побед), сборные СССР и России побеждали на чемпионатах мира 27 раз.

Латвия
3:6
0:2, 1:1, 2:3
США
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