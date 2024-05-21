Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

ПРАГА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная США со счетом 6:3 обыграла команду Латвии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Праге и Остраве.

В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук (2-я минута), Зак Веренски (14), Коул Кофилд (23, 49), Мэттью Болди (41) и Джоэл Фараби (59). У латвийской команды отличились Ренарс Крастенбергс (24), Эдуардс Тралмакс (45), Роберт Мамчицс (46).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242349&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Латвии лишилась шансов попасть в плей-офф, латвийцы провели седьмой матч, набрали 9 очков и занимают пятое место в группе B. Идущая на четвертом месте в группе сборная Словакии имеет 12 очков и матч в запасе. Таким образом, стали известны все участники плей-офф: из группы B в четвертьфинал вышли сборные Швеции, США, Германии и Словакии, из группы A — сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Финляндии.