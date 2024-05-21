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20:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Латвии проиграла США и не смогла выйти в ¼ финала чемпионата мира — 2024

В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Латвии проиграла команде США со счётом 3:6 и потеряла все шансы на выход в четвертьфинал турнира.

Латвия
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Сборная Латвии проиграла США и не смогла выйти в ¼ финала чемпионата мира — 2024 | Источник: Чемпионат.com

Голами в составе американской сборной отметились Брэди Ткачук, Зак Веренски, Мэтт Болди, Джоэль Фараби и Коул Кофилд, оформивший дубль. В составе сборной Латвии голы забивали Ренарс Крастенбергс, Эдуард Тралмакс и Роберт Мамчицс.

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По итогам турнира латвийская сборная заняла пятое место в группе В и не смогла выйти в ¼ финала.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Латвия
3:6
0:2, 1:1, 2:3
США
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