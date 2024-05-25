Сборную Латвии обокрали во время ЧМ-2024 в Чехии | Источник: Sport24

Как сообщает Sport.cz, спортсменов обокрали во время группового этапа мирового первенства.

Из номеров латвийских хоккеистов вынесли деньги и зарядное устройство. Полиция сообщила, что в общей сложности злоумышленники причинили ущерб на 700 евро.