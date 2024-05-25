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18:20 (мск), источник: Sport24

Сборную Латвии обокрали во время ЧМ-2024 в Чехии

Хоккеисты сборной Латвии столкнулись с неприятным инцидентом на ЧМ-2024 в Чехии.

Латвия
Сборную Латвии обокрали во время ЧМ-2024 в Чехии | Источник: Sport24

Как сообщает Sport.cz, спортсменов обокрали во время группового этапа мирового первенства.

Из номеров латвийских хоккеистов вынесли деньги и зарядное устройство. Полиция сообщила, что в общей сложности злоумышленники причинили ущерб на 700 евро.

Сборная Латвии заняла 5-е место в группе В на ЧМ-2024 и не вышла в плей-офф.

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