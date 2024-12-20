В TSN опровергли слова Ротенберга о молодежной сборной России на ЧМ: «Роман — наш друг, но…»

«Роман — наш друг, но наша компания не давала таких комментариев публично. Мы, конечно, предпочли бы видеть Россию и Белоруссию в качестве участников за их хоккейные навыки. И да, это помогло бы нашей модели финансирования, но продвижение вперед в вопросе допуска их обратно на турнир не может произойти, пока не закончатся военные действия в Украине.



TSN как партнер Hockey Canada будет следовать примеру IIHF, руководящего органа», — сказал Грэм в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.