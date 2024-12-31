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Сборная Латвии вышла в плей-офф МЧМ по хоккею

Сборная Латвии обыграла Германию и вышла в плей-офф МЧМ по хоккею.

Источник: Minas Panagiotakis/Getty Images

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сборная Латвии в овертайме обыграла команду Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде.

Встреча группы А, прошедшая в Оттаве, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0). В составе немецкой команды голы забили Симон Зайдль (1-я минута), Эдвин Тропманн (29) и Давид Левандовский (58). За сборную Латвии шайбы забросили Бруно Османис (47), Оливерс Мурниекс (58), а также дубль оформил Эрик Матейко (30; 64).

Сборная Латвии с четырьмя очками вышла в плей-офф турнира, команда Германии набрала один балл за четыре матча и отправилась в раунд на выживание.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В 2025 году IIHF рассмотрит реинтеграцию сборных России и Белоруссии на сезон-2025/26, который станет олимпийским.

Латвия U20
Германия U20