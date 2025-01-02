Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Латвии в матче МЧМ

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Латвии в матче ¼ финала молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Оттаве.
Встреча, прошедшая в четверг, закончилась победой шведов со счетом 3:2 (2:0, 1:2, 0:0). У победителей шайбы забросили Зеб Форсфьелль (9-я минута), Антон Вальберг (10) и Давид Эдстрём (24). В составе сборной Латвии дважды отличился Эрик Матейко (31, 39).
Полуфинальные пары распределятся в зависимости от рейтинга команд. Полуфиналист с наивысшим номером посева сыграет с соперником с самым низким.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В 2025 году IIHF рассмотрит реинтеграцию сборных России и Белоруссии на сезон-2025/26, который станет олимпийским.