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Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Латвии в матче МЧМ

Хоккеисты сборной Швеции стали первыми полуфиналистами МЧМ, обыграв латвийцев.

Источник: Minas Panagiotakis/Getty Images

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Латвии в матче ¼ финала молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Оттаве.

Встреча, прошедшая в четверг, закончилась победой шведов со счетом 3:2 (2:0, 1:2, 0:0). У победителей шайбы забросили Зеб Форсфьелль (9-я минута), Антон Вальберг (10) и Давид Эдстрём (24). В составе сборной Латвии дважды отличился Эрик Матейко (31, 39).

Полуфинальные пары распределятся в зависимости от рейтинга команд. Полуфиналист с наивысшим номером посева сыграет с соперником с самым низким.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В 2025 году IIHF рассмотрит реинтеграцию сборных России и Белоруссии на сезон-2025/26, который станет олимпийским.

Швеция U20
Латвия U20