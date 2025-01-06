Сборная Чехии в серии буллитов обыграла Швецию в матче за третье место на МЧМ-2025

Ранее эти команды встречались на групповом этапе турнира, где сильнее были шведы (4:2). В полуфинальном матче сборная Швеции в упорной борьбе в дополнительное время уступила финнам со счётом 3:4. Команда из Чехии не смогла оказать достойного сопротивления американской сборной, проиграв в полуфинале турнира со счётом 1:4.