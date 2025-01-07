«Вы позорите страну!» Как легенды СССР довели до бешенства Брежнева — он буйствовал на даче из-за провала на ЧМ

На первый взгляд чемпионат мира 1974 года в Хельсинки можно занести сборной СССР в актив. Команда Всеволода Боброва потерпела лишь 1 поражение в 12 матчах, забросила 64 шайбы, пропустив лишь 18, и уверенно взяла золото мирового первенства. Но на том турнире все было далеко не так гладко, как может показаться. Единственная неудача советской команды в Финляндии обернулась страшным скандалом.
Все произошло в битве с командой Чехословакии. Уже после первого периода наши парни уступали со счетом 0:3. Ходили слухи, что в тот момент на своей даче в Завидово буйствовал и негодовал сам Леонид Брежнев. В те времена сборная СССР не имела права заставлять нервничать человека такого статуса. Поэтому руководство команды было крайне недовольно игрой хоккеистов.
«Еще сильнее разошелся тогдашний советский посол в Финляндии, который в перерыве прибежал в нашу раздевалку и, потрясая кулаками, набросился на советских хоккеистов. Он кричал: “Вы же позорите страну! Я Леониду Ильичу сообщу о том, как вы себя ведете!” Посла понять можно: от неуспеха нашей команды могла зависеть и его дипломатическая карьера», — писал Федор Раззаков.
Очевидцы того матча рассказывали, что парни Боброва были бессильны против постоянного прессинга чехословаков. Они при малейшей возможности наносили огромное количество бросков по воротам. В защите соперник советской команды играл аккуратно, жестко и дисциплинированно, стараясь не нарушать правила. А быстрые и стремительные контратаки регулярно создавали хоккеистам из Советского Союза, игравшим ниже своего уровня, серьезные проблемы.
«Началась паника. В Финляндию срочно прилетели руководители спорткомитета Виталий Смирнов и Валентин Сыч, пошли разборки. Бориса Кулагина и Всеволода Боброва вызвал на ковер посол Советского Союза, навтыкал им по первое число. Вторым заходом велели явиться мне как капитану и Владику Третьяку как комсоргу. Посол и со мной начал разговор в хамском тоне. Я попытался объяснить, что спорт не бывает без поражений, что турнир длинный, мы постараемся исправить положение. А посол прет: “Вы, Михайлов, позорите честь коммуниста! Буду ставить вопрос о вашем исключении из партии”. Тут уж я не выдержал, ответил: “Не вы меня принимали, не вам меня выгонять!” Развернулся и вышел из кабинета», — рассказывал Борис Михайлов.
Встреча закончилась унизительным разгромом сборной СССР со счетом 7:2. Недовольство и панику высших советских чинов можно понять. То поражение было сравнимо с другой крупной неудачей национальной команды, которая произошла на ЧМ-1955, где наши парни были разгромлены канадцами со счетом 0:5. Однако проигрыш Чехословакии в той встрече имел совершенно иной статус: он стал самым крупным поражением советской сборной в официальных матчах. А Владислав Третьяк впервые в карьере пропустил 7 шайб.
Несмотря на оглушительный разгром, советские хоккеисты собрались и не потерпели больше ни одного поражения на турнире, завоевав таким образом золотые медали. Причем команда Всеволода Боброва смогла еще и поквитаться с Чехословакией: в ответном матче наши парни взяли реванш со счетом 3:1. А Борис Михайлов, подвергнувшийся обструкции со стороны посла, набрал 17 очков и стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.
«Банкет по такому случаю. Подошел посол, рюмку протянул. Дескать, мир и дружба. Но я принципиально отказался с ним пить, сославшись на спортивный режим. Не люблю, когда хамят», — дополнял свою историю форвард.
Несмотря на итоговый успех, Всеволода Боброва все равно отправили в отставку. Поговаривают, что того поражения ему так и не простили.
Максим Самарцев