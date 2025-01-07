«Вы позорите страну!» Как легенды СССР довели до бешенства Брежнева — он буйствовал на даче из-за провала на ЧМ

«Началась паника. В Финляндию срочно прилетели руководители спорткомитета Виталий Смирнов и Валентин Сыч, пошли разборки. Бориса Кулагина и Всеволода Боброва вызвал на ковер посол Советского Союза, навтыкал им по первое число. Вторым заходом велели явиться мне как капитану и Владику Третьяку как комсоргу. Посол и со мной начал разговор в хамском тоне. Я попытался объяснить, что спорт не бывает без поражений, что турнир длинный, мы постараемся исправить положение. А посол прет: “Вы, Михайлов, позорите честь коммуниста! Буду ставить вопрос о вашем исключении из партии”. Тут уж я не выдержал, ответил: “Не вы меня принимали, не вам меня выгонять!” Развернулся и вышел из кабинета», — рассказывал Борис Михайлов.