Действующий чемпион мира по хоккею сборная Чехии с победы стартовала на турнире 2025 года

ТАСС, 9 мая. Сборная Чехии со счетом 5:4 в овертайме обыграла команду Швейцарии в первом матче группы B на чемпионате мира по хоккею в Швеции и Дании. Встреча прошла в городе Хернинг (Дания).
В составе победителей шайбы забросили Матей Странски (20-я минута), Филип Задина (27), Филип Пырохта (36), Лукаш Седлак (57) и Роман Червенка (63). У проигравших отличились Кристиан Марти (2), Дамьен Риа (18), Сандро Шмид (42) и Свен Андригетто (50).
Позднее в пятницу свой матч проведут сборные Дании и США. Также в группе B играют сборные Германии, Норвегии, Венгрии и Казахстана. В первом матче группы A сборная Финляндии обыграла команду Австрии (2:1). В вечерний игровой слот сыграют команды Швеции и Словакии. Также в группе A выступают сборные Франции, Латвии, Словении и Канады.
Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.