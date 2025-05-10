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Швеция с трудом победила Австрию на ЧМ по хоккею, забив трижды в концовке

Шведы уступали до 58-й минуты, но в итоге победили со счетом 4:2.

Источник: EPA/TASS

Сборная Швеции победила команду Австрии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанеджад (34-я и 58-я минуты), Юнас Бродин (58-я) и Александер Веннберг (60-я). У проигравших отличились Беньямин Баумгартнер (26-я) и Марко Каспер (53-я).

Шведы забросили в концовке две шайбы с разницей в 12 секунд.

У шведов две победы в двух матчах, австрийцы оба поединка проиграли.

В параллельном матче в группе В сборная Германии обыграла Венгрию со счетом 6:1. Обе команды провели свои первые встречи на турнире.

В следующих матчах Швеция сыграет с Финляндией (12 мая), Австрия — со Словакией (12 мая), Германия — с Казахстаном (11 мая), Венгрия — с США (11 мая).

Чемпионат мира, который проходит в шведском Стокгольме и датском Хернинге, завершится 25 мая.

Турнир в Швеции и Дании стал уже четвертым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).