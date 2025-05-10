Швеция с трудом победила Австрию на ЧМ по хоккею, забив трижды в концовке

Сборная Швеции победила команду Австрии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 4:2.
В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанеджад (34-я и 58-я минуты), Юнас Бродин (58-я) и Александер Веннберг (60-я). У проигравших отличились Беньямин Баумгартнер (26-я) и Марко Каспер (53-я).
Шведы забросили в концовке две шайбы с разницей в 12 секунд.
У шведов две победы в двух матчах, австрийцы оба поединка проиграли.
В параллельном матче в группе В сборная Германии обыграла Венгрию со счетом 6:1. Обе команды провели свои первые встречи на турнире.
В следующих матчах Швеция сыграет с Финляндией (12 мая), Австрия — со Словакией (12 мая), Германия — с Казахстаном (11 мая), Венгрия — с США (11 мая).
Чемпионат мира, который проходит в шведском Стокгольме и датском Хернинге, завершится 25 мая.
Турнир в Швеции и Дании стал уже четвертым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).