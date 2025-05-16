Сборная Франции потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Французская команда потерпела пятое поражение в пяти матчах и с одним набранным очком располагается на предпоследнем, седьмом месте в таблице группы А. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Французские хоккеисты не смогут обогнать находящуюся на четвертом месте сборную Словакии (7 очков), так как уступили ей в личной встрече (1:2).