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Сборная Франции потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Это стало известно после поражения французов в матче со сборной Австрии.

Источник: РИА "Новости"

СТОКГОЛЬМ, 16 мая. /ТАСС/. Сборная Франции со счетом 2:5 проиграла команде Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в Стокгольме.

Французская команда потерпела пятое поражение в пяти матчах и с одним набранным очком располагается на предпоследнем, седьмом месте в таблице группы А. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Французские хоккеисты не смогут обогнать находящуюся на четвертом месте сборную Словакии (7 очков), так как уступили ей в личной встрече (1:2).

Команда Австрии набрала пять очков и занимает шестое место в группе. В следующем матче сборная Франции 17 мая сыграет со шведами. Австрийцы 18 мая встретятся со словенцами. Французы первыми лишились шансов на выход в плей-офф.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
Группа B, 16.05.2025, 17:20
Венгрия
2
Дания
8

В группе В сборная Дании со счетом 8:2 разгромила команду Венгрии и одержала вторую победу подряд.

Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании, турнир завершится 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.

Австрия
5:2
0:0, 0:0, 0:0
Франция
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
16.05.2025, 17:20 (МСК UTC+3)
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Главные тренеры
Роджер Бадер
Йорик Трей
Вратари
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